Michal Nalepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Nalepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Nalepa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Nalepa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Nalepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Nalepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Nalepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Nalepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Nalepa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Nalepa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Nalepa 22 Ocak 1993 tarihinde Chrzanów şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Nalepa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Nalepa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Michal Nalepa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Michal Nalepa'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michal Nalepa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Nalepa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Nalepa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Nalepa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wisla Krakow II

1 Temmuz 2011 yılında Wisla Krakow

20 Temmuz 2011 yılında Radzionkow

30 Haziran 2012 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2012 yılında Termalica

30 Haziran 2013 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2017 yılında Lechia Gdansk

Michal Nalepa kimdir

Michal Nalepa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Nalepa şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Podbeskidzie Bielsko-Biala, Unia Oswiecim, Wisla Krakow

Michal Nalepa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Nalepa nereli

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