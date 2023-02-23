Michal Ozga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ozga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Ozga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Ozga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Ozga 23 Haziran 2000 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Ozga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Ozga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Michal Ozga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Michal Ozga'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Ozga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Ozga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Ozga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Ozga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Progres U19

1 Temmuz 2017 yılında Jagiellonia U19

9 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia

24 Temmuz 2019 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

Michal Ozga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Ozga şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Ozga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hutnik Kraków (-6/2012), Progres Kraków (7/2012-6/2017), Jagiellonia Białystok

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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