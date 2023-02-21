Michal Papadopulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Papadopulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Papadopulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Papadopulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Papadopulos 14 Nisan 1985 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Michal Papadopulos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Papadopulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Papadopulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Papadopulos'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Papadopulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Papadopulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Papadopulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Papadopulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Banik Ostrava

1 Ağustos 2003 yılında Arsenal

1 Mayıs 2004 yılında Banik Ostrava

1 Ocak 2006 yılında Leverkusen

1 Ocak 2008 yılında Energie Cottbus

30 Haziran 2008 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2008 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2009 yılında Heerenveen

1 Ocak 2011 yılında Zhemchuzhina

1 Ağustos 2011 yılında Rostov

1 Temmuz 2012 yılında Zaglebie Lubin

8 Ocak 2017 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

18 Ağustos 2020 yılında Karvina

Michal Papadopulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Papadopulos şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NH Ostrava (1992-1998), FC Baník Ostrava (1998-2002)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.