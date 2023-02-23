Michal Pazdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Pazdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Pazdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Pazdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Pazdan 21 Eylül 1987 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Pazdan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Pazdan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Michal Pazdan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Pazdan'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Pazdan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pazdekk

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http://www.instagram.com/m_pazdan/

http://www.facebook.com/MichalPazdanOfficial/?fref=ts

Michal Pazdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Pazdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Pazdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Pazdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2012 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2015 yılında Legia Varşova

29 Ocak 2019 yılında Ankaragücü

3 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

Michal Pazdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Pazdan şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Pazdan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hutnik Kraków

Polonya takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 0 gol atmıştır.

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