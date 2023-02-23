Michal Piter Bucko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Piter Bucko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Piter Bucko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Piter Bucko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Piter Bucko 28 Ekim 1985 tarihinde Presov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Piter-Bučko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Piter Bucko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Michal Piter Bucko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 12 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Michal Piter Bucko'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Piter Bucko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Piter Bucko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Piter Bucko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Piter Bucko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Tatran Presov

2 Temmuz 2012 yılında Podbeskidzie

8 Ağustos 2013 yılında Olimpia Grudz.

12 Temmuz 2016 yılında Sandecja

Michal Piter Bucko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Piter Bucko şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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