Michal Ploch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ploch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Ploch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Ploch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Ploch 4 Mart 2004 tarihinde Pszczyna şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Ploch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Ploch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Ploch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Ploch'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Ploch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Ploch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Ploch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Ploch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

14 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Michal Ploch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Ploch şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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