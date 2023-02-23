Michal Pojasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Pojasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Pojasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Pojasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Pojasek 14 Haziran 1998 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Pojasek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Pojasek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Michal Pojasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Pojasek'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Pojasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Pojasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Pojasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Pojasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Polonia-Stal

1 Ocak 2015 yılında Miedz U19

1 Temmuz 2016 yılında M. Legnica II

15 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

Michal Pojasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Pojasek şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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