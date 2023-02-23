Michal Rakoczy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Rakoczy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Rakoczy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Rakoczy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Rakoczy 30 Mart 2002 tarihinde Jasło şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Rakoczy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Rakoczy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Michal Rakoczy'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Michal Rakoczy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Rakoczy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michal Rakoczy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Rakoczy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Cracovia

25 Eylül 2020 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2021 yılında Cracovia

Michal Rakoczy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Rakoczy şuan Cracovia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Rakoczy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS 6 Jasło, Cracovia

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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