Michal Ranko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ranko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Ranko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Ranko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michal Ranko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ranko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Ranko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ranko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Ranko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Ranko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Ranko 19 Şubat 1994 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Ranko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zemplin Michalovce futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Ranko'nin Zemplin Michalovce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Ranko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Ranko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Ranko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Ranko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Trencin

17 Temmuz 2013 yılında Dubnica

31 Aralık 2013 yılında AS Trencin

28 Şubat 2014 yılında Slovan Nemsova

31 Aralık 2015 yılında AS Trencin

26 Şubat 2016 yılında Nove Mesto

30 Haziran 2016 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2016 yılında Zlate Moravce

31 Ocak 2017 yılında AS Trencin

18 Şubat 2017 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında AS Trencin

11 Temmuz 2017 yılında FK Senica

27 Temmuz 2018 yılında Motor Lublin

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Skalica

15 Temmuz 2021 yılında Michalovce

Michal Ranko kimdir

Michal Ranko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Ranko şuan Zemplin Michalovce takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Ranko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Elliot Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elliot Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Rudzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rudzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Rudzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rudzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Bickerstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Bickerstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Bickerstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Bickerstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Podhorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Podhorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Podhorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Podhorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi