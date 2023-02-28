Michal Ranko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Ranko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Ranko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Ranko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Ranko 19 Şubat 1994 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Ranko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zemplin Michalovce futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Ranko'nin Zemplin Michalovce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Ranko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Ranko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Ranko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Ranko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Trencin

17 Temmuz 2013 yılında Dubnica

31 Aralık 2013 yılında AS Trencin

28 Şubat 2014 yılında Slovan Nemsova

31 Aralık 2015 yılında AS Trencin

26 Şubat 2016 yılında Nove Mesto

30 Haziran 2016 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2016 yılında Zlate Moravce

31 Ocak 2017 yılında AS Trencin

18 Şubat 2017 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında AS Trencin

11 Temmuz 2017 yılında FK Senica

27 Temmuz 2018 yılında Motor Lublin

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Skalica

15 Temmuz 2021 yılında Michalovce

Michal Ranko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Ranko şuan Zemplin Michalovce takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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