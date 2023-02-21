Michal Reichl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Reichl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Reichl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Reichl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Reichl 14 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Reichl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Reichl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Michal Reichl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Reichl'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Reichl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Reichl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Reichl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Reichl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olomouc B

12 Ağustos 2011 yılında SK Policka

31 Aralık 2011 yılında Olomouc B

23 Mart 2012 yılında Val. Mezirici

30 Haziran 2012 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2013 yılında Sigma Olomouc

8 Şubat 2021 yılında Hradec Kralove

2 Şubat 2022 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2022 yılında Hradec Kralove

Michal Reichl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Reichl şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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