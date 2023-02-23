Michal Rzuchowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Rzuchowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Rzuchowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Rzuchowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Rzuchowski 27 Aralık 1993 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Rzuchowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Rzuchowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michal Rzuchowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Rzuchowski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Rzuchowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Rzuchowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Rzuchowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Rzuchowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Legia U19

1 Temmuz 2011 yılında Legia II

1 Temmuz 2012 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2014 yılında Ruch Chorzow

4 Şubat 2015 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2015 yılında Ruch Chorzow

11 Şubat 2016 yılında Bytovia Bytow

2 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Michal Rzuchowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Rzuchowski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Rzuchowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salos Szczecin, Legia Warszawa

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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