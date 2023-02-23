Michal Sacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Sacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Sacek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Sacek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Sacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Sacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Sacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Sacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Sacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Sacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Sacek 19 Eylül 1996 tarihinde Hustopeče şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Sáček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Sacek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Michal Sacek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Sacek'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michal Sacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Sacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Sacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Sacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag

2 Şubat 2023 yılında Jagiellonia

Michal Sacek kimdir

Michal Sacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Sacek şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hustopeče (2003 - 2007)
MSK Břeclav (2007)
TJ Tatran Bohunice (2008 - 2011)
FK Hodonín (2011 - 2013)
AC Sparta Praha (2013 - 2015)

Michal Sacek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Michal Sacek nereli

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