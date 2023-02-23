Michal Samborski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Samborski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Samborski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Samborski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Samborski 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Samborski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Samborski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Samborski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Samborski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Samborski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Samborski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Samborski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pogon U19

2 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

Michal Samborski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Samborski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Michal Samborski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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