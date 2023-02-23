Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Siplak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Siplak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Siplak 2 Şubat 1996 tarihinde Bardejov şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Sipľak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Siplak Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Michal Siplak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Michal Siplak'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Siplak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Siplak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Siplak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Siplak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Slo. Bratislava

30 Haziran 2016 yılında Bardejov

22 Temmuz 2016 yılında Michalovce

7 Temmuz 2017 yılında Cracovia

Michal Siplak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Siplak şuan Cracovia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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