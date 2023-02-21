Michal Skoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Skoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Skoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Skoda 1 Mart 1988 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Škoda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Skoda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Michal Skoda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Skoda'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Skoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Skoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Skoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Skoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Bohemians B

31 Temmuz 2007 yılında Viktorie Jirny

5 Ağustos 2010 yılında Bohemians Prag

21 Eylül 2012 yılında Zbrojovka Brno

21 Eylül 2013 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2014 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2014 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2015 yılında Zbrojovka Brno

30 Mart 2017 yılında Lillestrøm

20 Temmuz 2017 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Příbram

28 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

Michal Skoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Skoda şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ČAFC Praha (1994 - 1999)FC Bohemians Praha 1905 (1999)ČAFC Praha (1999 - 2002)FC Bohemians Praha 1905 (2002)ČAFC Praha (2002 - 2004)SK Horní Měcholupy (2004)ČAFC Praha (2004 - 2006)FC Bohemians Praha 1905 (2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.