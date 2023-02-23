Michal Skoras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skoras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Skoras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Skoras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Skoras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skoras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Skoras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skoras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Skoras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Skoras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Skoras 15 Şubat 2000 tarihinde Jastrzębie-Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Skóraś şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Skoras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Michal Skoras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Skoras'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michal Skoras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michal.skoras/

Michal Skoras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Skoras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Skoras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Skoras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lech U19

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2018 yılında Termalica

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan

5 Temmuz 2019 yılında Rakow

31 Aralık 2019 yılında Lech Poznan

Michal Skoras kimdir

Michal Skoras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Skoras şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MOSiR Jastrzębie-Zdrój, Lech Poznań

Michal Skoras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 26 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Michal Skoras nereli

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