Michal Stachera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Stachera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Stachera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Stachera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Stachera 18 Ocak 2001 tarihinde Oświęcim şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Stachera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Stachera Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Michal Stachera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Stachera'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Stachera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Stachera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Stachera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Stachera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Progres U19

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia U19

1 Temmuz 2019 yılında Cracovia II

19 Ağustos 2022 yılında Cracovia

Michal Stachera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Stachera şuan Cracovia takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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