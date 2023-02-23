Michal Surzyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Surzyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Surzyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Surzyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Surzyn 3 Kasım 2003 tarihinde Opole şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Surzyn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Surzyn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Surzyn'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Surzyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Surzyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Surzyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Surzyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Sandecja

30 Haziran 2023 yılında Jagiellonia

Michal Surzyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Surzyn şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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