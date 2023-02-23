Michal Szalachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Szalachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Szalachowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Szalachowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Szalachowski 23 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Szałachowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Szalachowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TT Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Szalachowski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Szalachowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Szalachowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Szalachowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Szalachowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2022 yılında Gornik Leczna

Michal Szalachowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Szalachowski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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