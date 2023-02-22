Michal Szewieczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Szewieczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Szewieczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Szewieczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Szewieczek 27 Mart 2001 tarihinde Havířov şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Szewieczek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Szewieczek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Michal Szewieczek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Szewieczek'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Szewieczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Szewieczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Szewieczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Szewieczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

6 Temmuz 2021 yılında Fotbal Trinec

Michal Szewieczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Szewieczek şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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