Michal Szromnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Szromnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Szromnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Szromnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Szromnik 4 Mart 1993 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Szromnik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Szromnik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Szromnik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Szromnik'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Szromnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Szromnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Szromnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Szromnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Arka Gdynia II

1 Temmuz 2010 yılında Arka Gdynia

31 Temmuz 2014 yılında Dundee United

21 Temmuz 2016 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2018 yılında Odra Opole

15 Temmuz 2019 yılında Chrobry Glogow

1 Ağustos 2020 yılında Slask Wroclaw

Michal Szromnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Szromnik şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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