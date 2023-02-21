Michal Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Tomic 30 Mart 1999 tarihinde Myjava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Tomič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Tomic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Michal Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Tomic'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michal Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2016 yılında Sampdoria U19

25 Ocak 2017 yılında Senica U19

26 Ocak 2017 yılında Sampdoria U19

8 Ağustos 2018 yılında MSK Zilina

30 Haziran 2019 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2020 yılında Slovacko

3 Şubat 2023 yılında Slavia Prag

4 Şubat 2023 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Michal Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Tomic şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Michal Tomic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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