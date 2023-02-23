Michal Trabka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Trabka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Trabka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Trabka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Trabka 22 Nisan 1997 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Trąbka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Trabka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Michal Trabka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Trabka'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Trabka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Trabka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Trabka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Trabka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gornik II

1 Temmuz 2014 yılında Legia II

21 Şubat 2017 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2017 yılında Legia II

22 Ağustos 2017 yılında Gryf Wejherowo

31 Aralık 2017 yılında Legia II

22 Şubat 2018 yılında Stalowa Wola

1 Temmuz 2019 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2023 yılında Stal Mielec

Michal Trabka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Trabka şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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