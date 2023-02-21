Michal Travnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Travnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Travnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Travnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Travnik 17 Mayıs 1994 tarihinde Mutěnice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Trávník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Travnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Michal Travnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Travnik'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Travnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mtravnik10/?hl=de

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Michal Travnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Travnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Travnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Travnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2012 yılında Slovacko

1 Temmuz 2015 yılında Jablonec

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

5 Temmuz 2021 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

2 Temmuz 2022 yılında Slovacko

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Michal Travnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Travnik şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Travnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mutěnice (2001 - 2003)FK Šardice (2003 - 2006)1.FC Slovácko (2006 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

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