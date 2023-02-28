Michal Trnovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Trnovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Trnovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Trnovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Trnovsky 10 Ağustos 2001 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Trnovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Trnovsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Trnovsky'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Trnovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Trnovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Trnovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Trnovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında MFK Dukla U19

18 Temmuz 2020 yılında Banska Bystrica

7 Ağustos 2020 yılında FC Nitra

30 Haziran 2021 yılında Banska Bystrica

15 Temmuz 2021 yılında STK Samorin

6 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında STK Samorin

Michal Trnovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Trnovsky şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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