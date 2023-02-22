Michal Veprek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Veprek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Veprek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Veprek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michal Veprek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Veprek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Veprek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Veprek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Veprek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Veprek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Veprek 17 Haziran 1985 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Vepřek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Veprek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michal Veprek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Veprek'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Veprek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Veprek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Veprek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Veprek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Olomouc B

1 Ocak 2005 yılında Sigma Olomouc

7 Mart 2005 yılında SK Lipova

30 Haziran 2005 yılında Sigma Olomouc

27 Temmuz 2007 yılında Jihlava

30 Haziran 2009 yılında Sigma Olomouc

11 Şubat 2010 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2010 yılında Sigma Olomouc

25 Şubat 2014 yılında Jihlava

30 Haziran 2014 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Olomouc B

Michal Veprek kimdir

Michal Veprek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Veprek şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Šumperk (1993 - 1999)
SK Sigma Olomouc (1999 - 2004)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Veprek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi