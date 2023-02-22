Michal Veprek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Veprek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Veprek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Veprek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Veprek 17 Haziran 1985 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Vepřek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Veprek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michal Veprek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Veprek'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Veprek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Veprek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Veprek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Veprek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Olomouc B

1 Ocak 2005 yılında Sigma Olomouc

7 Mart 2005 yılında SK Lipova

30 Haziran 2005 yılında Sigma Olomouc

27 Temmuz 2007 yılında Jihlava

30 Haziran 2009 yılında Sigma Olomouc

11 Şubat 2010 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2010 yılında Sigma Olomouc

25 Şubat 2014 yılında Jihlava

30 Haziran 2014 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Olomouc B

Michal Veprek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Veprek şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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