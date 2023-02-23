Michal Walski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Walski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Walski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Walski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Walski 27 Şubat 1997 tarihinde Tarnobrzeg şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Walski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Walski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Michal Walski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Walski'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Walski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Walski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Walski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Walski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2013 yılında Stal Mielec

1 Ağustos 2013 yılında Pogon Szczecin

3 Ağustos 2016 yılında Ruch Chorzow

8 Temmuz 2019 yılında Sandecja

Michal Walski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Walski şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Walski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Siarka Tarnobrzeg, Stal Mielec

Polonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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