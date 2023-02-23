Michal Willmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Willmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Willmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Willmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Willmann 22 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Willmann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Willmann Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Willmann'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Willmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Willmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Willmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Willmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie II

14 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Michal Willmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Willmann şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.