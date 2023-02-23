Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Zyro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Zyro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Zyro 20 Eylül 1992 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Żyro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Zyro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Michal Zyro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Zyro'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Zyro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michalzyro/

Michal Zyro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Zyro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Zyro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Zyro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Legia U19

1 Temmuz 2010 yılında Legia Varşova

2 Ocak 2016 yılında Wolverhampton

22 Ocak 2018 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2018 yılında Wolverhampton

31 Ağustos 2018 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

7 Şubat 2020 yılında Stal Mielec

31 Temmuz 2020 yılında Korona Kielce

1 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

30 Ağustos 2021 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Michal Zyro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Zyro şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Zyro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Piaseczno (1999-2004), Legia Warszawa (2005-2009)

Polonya takımında 21 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.