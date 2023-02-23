Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Zyro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Zyro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Zyro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Zyro 20 Eylül 1992 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Żyro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Zyro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Michal Zyro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Zyro'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Zyro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michalzyro/

Michal Zyro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Zyro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Zyro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Zyro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Legia U19

1 Temmuz 2010 yılında Legia Varşova

2 Ocak 2016 yılında Wolverhampton

22 Ocak 2018 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2018 yılında Wolverhampton

31 Ağustos 2018 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

7 Şubat 2020 yılında Stal Mielec

31 Temmuz 2020 yılında Korona Kielce

1 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

30 Ağustos 2021 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Michal Zyro kimdir

Michal Zyro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Zyro şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KS Piaseczno (1999-2004), Legia Warszawa (2005-2009)

Michal Zyro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 21 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Zyro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Plastun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Plastun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Norbert Warmuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Warmuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Norbert Warmuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Warmuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dinis Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dinis Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tanzyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tanzyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi