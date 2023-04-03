Michalis Kamaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kamaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Kamaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Kamaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Kamaros 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Καμαρός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Kamaros Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michalis Kamaros'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michalis Kamaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Kamaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PAOK U17
9 Eylül 2020 yılında PAO U17
1 Temmuz 2021 yılında PAO U19
Michalis Kamaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Kamaros şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.