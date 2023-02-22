Michalis Tsoumanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Tsoumanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Tsoumanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Tsoumanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Tsoumanis 9 Ekim 2002 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Τσουμάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Tsoumanis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Tsoumanis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Tsoumanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Tsoumanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Tsoumanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Tsoumanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2020 yılında AO Sellanon

9 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

20 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

30 Haziran 2023 yılında AE Larisa

Michalis Tsoumanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Tsoumanis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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