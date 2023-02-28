Michel Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Acosta 14 Şubat 1988 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da David Michel Acosta Márquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Acosta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michel Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michel Acosta'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında CA Atenas

23 Temmuz 2013 yılında AEK Kouklia

7 Temmuz 2014 yılında CA Atenas

7 Temmuz 2015 yılında Murciélagos

28 Temmuz 2017 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2018 yılında Atl. Venezuela

21 Ocak 2019 yılında Guabirá

19 Ocak 2020 yılında CA Atenas

2 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

6 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Michel Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Acosta şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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