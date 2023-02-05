Michel Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Araujo 28 Eylül 1996 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michel Daryl Araújo Villar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Araujo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Araujo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Michel Araujo'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Michel Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michel_araujoo15/

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Michel Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michel Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michel Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2016 yılında Villa Teresa

31 Temmuz 2017 yılında Racing Club

18 Ocak 2020 yılında Fluminense

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2022 yılında Fluminense

Michel Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Araujo şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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