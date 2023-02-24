Michel Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Babatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michel Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michel Babatunde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michel Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Babatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michel Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Babatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Babatunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Babatunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Babatunde 24 Aralık 1992 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Babatunde Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Michel Babatunde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michel Babatunde'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Babatunde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michealbaba_10/?hl=com

Michel Babatunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Babatunde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michel Babatunde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Babatunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Kryvbas

1 Temmuz 2013 yılında Volyn Lutsk

13 Ağustos 2015 yılında Dnipro

13 Aralık 2015 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2016 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2018 yılında Wydad AC

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

Michel Babatunde kimdir

Michel Babatunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Babatunde şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Michel Babatunde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Michel Babatunde nereli

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