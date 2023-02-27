Michel Bechtold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Bechtold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Bechtold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Bechtold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Bechtold 1 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Bechtold Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Bechtold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michel Bechtold'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Bechtold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Bechtold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Bechtold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Bechtold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2018 yılında Vict. Rosport

30 Haziran 2019 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında Vict. Rosport

Michel Bechtold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Bechtold şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michel Bechtold Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Mertert Wasserbillig

Lüksemburg U21 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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