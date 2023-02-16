Michel Custodio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Custodio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Custodio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Custodio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Custodio 6 Ocak 2001 tarihinde Pirajui şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michel Custódio Gonçalves de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Custodio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Custodio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michel Custodio'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Michel Custodio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Custodio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Custodio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Custodio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

Michel Custodio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Custodio şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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