Michel Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Douglas 16 Ocak 1992 tarihinde Santa Luzia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michel Douglas Guedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Douglas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Michel Douglas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michel Douglas'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2013 yılında Portuguesa

1 Ocak 2014 yılında Sorocaba (SP)

1 Mayıs 2014 yılında Boa Esporte

31 Ocak 2015 yılında Villa Nova AC

20 Ocak 2016 yılında Tupi FC

1 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

21 Haziran 2016 yılında Anápolis-GO

10 Mayıs 2017 yılında CSA

12 Temmuz 2018 yılında Desportivo Aves

1 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

19 Haziran 2019 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2019 yılında Guarani

31 Aralık 2019 yılında Desportivo Aves

2 Mart 2020 yılında CSA

4 Aralık 2020 yılında Botafogo-SP

26 Şubat 2021 yılında Boavista SC

14 Temmuz 2021 yılında Novorizontino

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Michel Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Douglas şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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