Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel 12 Mayıs 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michel Barbosa de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ferreira yapmaktadır. Michel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Oliveirense futbol takımında oynamaktadır. UD Oliveirense takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michel'nin UD Oliveirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2019 yılında Boavista SC

21 Temmuz 2020 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2021 yılında Coimbra

11 Ocak 2022 yılında Oliveirense

Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel şuan UD Oliveirense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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