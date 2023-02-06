Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel 6 Ocak 2001 tarihinde Pirajui şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michel Custódio Gonçalves de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michel'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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