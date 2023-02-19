Michel Mahecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Mahecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Mahecha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Mahecha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Mahecha 4 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Stiven Mahecha Benavides şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Mahecha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Michel Mahecha'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Mahecha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Mahecha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Mahecha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Mahecha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Mahecha şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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