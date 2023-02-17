Michel Morganella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Morganella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Morganella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Morganella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Morganella 17 Mayıs 1989 tarihinde Sierre şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Morganella Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winner Mirror yapmaktadır. Michel Morganella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Michel Morganella'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Morganella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Morganella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michel Morganella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Morganella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel

30 Ocak 2009 yılında Palermo

16 Temmuz 2010 yılında Novara

30 Ocak 2011 yılında Palermo

31 Ocak 2011 yılında Novara

1 Temmuz 2012 yılında Palermo

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2018 yılında Rapperswil-Jona

15 Ocak 2019 yılında Padova

10 Temmuz 2019 yılında AS Livorno

16 Eylül 2020 yılında FC Chiasso

Michel Morganella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Morganella şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michel Morganella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sion

İsviçre takımında 22 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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