Michel Niemeyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Niemeyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Niemeyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Niemeyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Niemeyer 19 Kasım 1995 tarihinde Salzwedel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Niemeyer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Niemeyer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michel Niemeyer'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Niemeyer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m19_niemeyer/

Michel Niemeyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Niemeyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Niemeyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Niemeyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Magdeburg U17

1 Temmuz 2012 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2013 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2021 yılında RW Essen

Michel Niemeyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Niemeyer şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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