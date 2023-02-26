Michel Otou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Otou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Otou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Otou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Otou 1 Kasım 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Otou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Otou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 23 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Michel Otou'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Otou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100010330037070

Haberin Devamı

Michel Otou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Otou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Michel Otou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Otou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Portimonense

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Inter Allies

15 Ekim 2020 yılında Great Olympics

23 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

Michel Otou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Otou şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Michel Otou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.