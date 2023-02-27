Michel Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Rasmussen 14 Ağustos 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Michel Ademir Rasmussen Grados şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Rasmussen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michel Rasmussen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michel Rasmussen'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michel Rasmussen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michelrasmussenn/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/michelademir.rasmussengrados

Michel Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Michel Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

31 Aralık 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2023 yılında FBC Melgar

Michel Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Rasmussen şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.