Michel Stocker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Stocker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Stocker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Stocker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Stocker 14 Nisan 1999 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Michel Julius Stöcker şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Stocker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSION4Players yapmaktadır. Michel Stocker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Michel Stocker'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Stocker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michel Stocker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michel Stocker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Stocker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2018 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2021 yılında Holst. Kiel II

2 Ağu 2022 yılında SC Verl

Michel Stocker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Stocker şuan SC Verl takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Elsenroth, 1.FC Köln (-2017), Fortuna Düsseldorf (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.