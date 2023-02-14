Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Zabaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michel Zabaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michel Zabaco 6 Şubat 1989 tarihinde Burgos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Zabaco Tomé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michel Zabaco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michel Zabaco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Michel Zabaco'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michel Zabaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michel Zabaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michel Zabaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michel Zabaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2012 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería

30 Ocak 2016 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2016 yılında UD Almería

12 Temmuz 2016 yılında FC Cartagena

3 Temmuz 2018 yılında Ponferradina

20 Ağu 2019 yılında UD Logroñés

5 Ağu 2020 yılında Burgos CF

Michel Zabaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michel Zabaco şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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