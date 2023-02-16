Michele Di Gregorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michele Di Gregorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michele Di Gregorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michele Di Gregorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michele Di Gregorio 27 Temmuz 1997 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michele Di Gregorio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Belloni Carlo Alberto yapmaktadır. Michele Di Gregorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Monza futbol takımında oynamaktadır. AC Monza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michele Di Gregorio'nin AC Monza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michele Di Gregorio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/micheledigregorio22/

Michele Di Gregorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michele Di Gregorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michele Di Gregorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michele Di Gregorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Inter U19

7 Temmuz 2017 yılında Renate

30 Haziran 2018 yılında Inter

4 Temmuz 2018 yılında Avellino

8 Ağu 2018 yılında Inter

24 Ağu 2018 yılında Novara

30 Haziran 2019 yılında Inter

10 Temmuz 2019 yılında Pordenone

31 Ağu 2020 yılında Inter

1 Eylül 2020 yılında Monza

30 Haziran 2022 yılında Inter

1 Temmuz 2022 yılında Monza

Michele Di Gregorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michele Di Gregorio şuan AC Monza takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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