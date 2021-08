Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu günlerde internette en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Michele Morrone hakkında tüm bilgiler...

MİCHELE MORRONE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

31 yaşında olan Michele Morrone, İtalya’nın Melegnano kasabasında dünyaya geldi. 12 yaşında babasını yitiren Morrone'nin üç ablası bir erkek kardeşi vardır. Ünlü oyuncu Teatro Fraschini Di Pavia'de tiyatro eğitimi alan oyuncu, şarkıcılık ve mankenlik kariyeri bulunmaktadır. İtalyan oyuncunun boyu 1.87 cm, kilosu 80, göz rengi kahverengi, saç rengi siyah, burcu ise Terazi’dir.

Michele Morrone, oyunculuk yapmaya tiyatroda küçük rollerde alarak başladı. Tiyatro’da oyunculuk anlamında kendini yetiştirince başrollerde rol almaya başladı. Sinema seçmelerine katıldı.

2012 yılında E la vita continue adlı yapımda başrolü kaptı. Ardından Sirene, El juicio (Il processo), Come in Delfino, Renata Fonts, Squad 6, Medici, The Process, Milly Carlucci ve daha birçok yapımda yer aldı. 2019 yılında Giulio Base’nin yönetmenliğini yaptığı Bar Joseph’te Luigi karakterine hayat verdi.

2020 yılında ise onu dünya bazında üne kavuşturan 365 Days (365 DNI) filminde başrol olarak karşımıza çıktı.

MİCHELE MORRONE'NİN DİZİLERİ

2019: Il Processo – Claudio Cavalleri rolüyle

2019: Medyceusze: Władcy Florencji – Kapitan Łodzi rolüyle

2017: Sirene (mini dizi) – Ares aka Gegè rolüyle

2016: Ballando con le stelle (Dancing with the Stars’ın İtalyan Versiyonu)

2015: Provaci ancora prof! – Bruno Sacchi rolüyle

2014: Squadra Antimafia 6

2011: Come un delfino 2 – Raoul Bova rolüyle

2011: Che Dio ci aiuti 3

2005 – 2017: Provaci ancora Prof

MİCHELE MORRONE'NİN OYNADIĞI FİLMLERİ

2020: Bar Giuseppe

2020: Duetto – Marcello Bianchini rolüyle

2020: 365 dni – Massimo rolüyle

2019: Bar Joseph – Luigi rolüyle

2018: L’ultimo giorno del toro

2018: Renata Fonte – Marcello My rolüyle

2017: Who’s the Beast – Peter rolünde

2013: 2+2=5

SEVGİLİSİ KİM?

Michele Morrone'nin Sara adlı bir kadınla ilişki yaşadığı bilinmektedir.

KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2014 yılında Le Paradis Des Fous’un tasarımcısı ve kurucusu olan Lübnan kökenli sevgilisi Rouba Saadeh ile evlenen Michele Morrone, 4 yıl sürdüğü bu evliliğinden Marcudo (2014) ve Brado (2017) adında 2 oğlu bulunmaktadır.

MİCHELE MORRONE İNSTAGRAM ADRESİ

Ünlü oyuncu Michele Morrone'nin instagram adresi @iammichelemorroneofficial'dır. Yaklaşık 13 milyon takipçisi olan Morrone'nin 132 takip ettiği kişi bulunuyor.