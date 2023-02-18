Michele Sego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michele Sego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michele Sego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michele Sego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michele Sego 5 Ağu 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Michele Šego şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michele Sego Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michele Sego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michele Sego'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Michele Sego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michele Sego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michele Sego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michele Sego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2010 yılında Adriatic Split

10 Ağu 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split II

24 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

6 Ağu 2020 yılında Hajduk Split II

11 Ağu 2020 yılında NK Bravo

1 Şubat 2021 yılında Hajduk Split II

2 Şubat 2021 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

2 Ağu 2021 yılında NK Varazdin

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

13 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Michele Sego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michele Sego şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Michele Sego Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.