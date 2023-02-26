Michelle Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michelle Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michelle Sarpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michelle Sarpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michelle Sarpong 2 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michelle Sarpong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michelle Sarpong'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michelle Sarpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michelle Sarpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michelle Sarpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michelle Sarpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2021 yılında Elmina Sharks

30 Haziran 2022 yılında Hearts of Oak

22 Ocak 2023 yılında Dreams FC

30 Haziran 2023 yılında Hearts of Oak

Michelle Sarpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michelle Sarpong şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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